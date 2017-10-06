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Главная » Страна » В Украине заблокировали очередной онлайн-кинотеатр

В Украине заблокировали очередной онлайн-кинотеатр

В Украине заблокировали очередной онлайн-кинотеатр
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В полицию обратились представители "Украинской антипиратской ассоциации"

06.10.17 62
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Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций департамента киберполиции Национальной полиции Украины прекратили работу онлайн-кинотеатра tovideo.net, который осуществлял свою деятельность в течение последних двух лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

За время работы нелегального онлайн-кинотеатра правообладателям был причинен ущерб в особо крупном размере. Полиция по данному факту начала уголовное производство по ст.176 (нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

"По обращению представителей "Украинской антипиратской ассоциации" полицейские провели проверку и установили: интернет-ресурс без соответствующих документов и разрешений правообладателей, осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио и видео произведений. По месту жительства системного администратора этого сайта работники киберполиции провели санкционированный обыск", – говорится в сообщении.

Кроме того, обыск проводился в офисном помещении дата-центра, где находилось серверное оборудование, которое поддерживало работу интернет-ресурса.

По результатам, изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, которые сейчас направлены на экспертизу. После проведения результатов этой экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения, лицам, осуществлявшим администрирования этого интернет-ресурса.

Напомним, в ноябре 2016 года в Украине был закрыт сайт fs.to. В апреле крупнейший онлайн-кинотеатр fs.to восстановил свою работу на новом домене.

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