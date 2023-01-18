Россияне остались без контента: Sony заблокирует пиратов и параллельный импорт

Компания подала патентную заявку на технологию блокировки нелегального контента.

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Sony собирается запустить технологию, которая позволит оперативно обнаруживать и блокировать пиратское ПО на ее медиа-плеерах и телевизорах, сообщает сайт Torrentfreak. Свою заявку на патент Sony подала в соответствующие органы.

На 27-ми страницах документа говорится о том, что компания собирается "банить" не только провайдеров, но и рядовых пользователей, если на их устройствах производства Sony будет обнаружено пиратское ПО. Любопытно, что это касается и уловок с так называемым "параллельным импортом", на которые надеются россияне, лишившиеся лицензионного контента из-за санкций.

Sony в своей патентной заявке подробно описала сценарии, при которых ее мониторинговое ПО будет действовать против пиратов. Например, антипиратский софт от Sony будет выявлять и блокировать попытки пользователя устанавливать приложения запрещенные магазинами Google Play или App Store. Даже если владелец приставки или телевизора умудрится каким-то образом установить ПО позволяющее обходить лицензионные ограничения, то такой софт тоже будет обнаружен и заблокирован. Ведь антипиратское приложение будет встроено в фирменную ОС и постоянно будет мониторить внешние сетевые диски пользователя, к которым будут обращаться пиратские программы и даже сканировать их код.

В полной патентной заявке подробно описаны различные методы, которые программное обеспечение для мониторинга может использовать для обнаружения и блокировки приложений. Например, мониторинг внешних сетевых источников, к которым обращаются приложения, или непосредственная проверка кода приложения.

Даже приблизительные сроки внедрения антипиратской системы от Sony пока неизвестны, но само наличие заявки на патент ясно говорит о том, что компания не собирается сдавать позиций в борьбе с любителями нелицензионного контента.

Ранее Фокус писал о том, что компания Sony собирается выпустить свой первый автомобиль с автопилотом.