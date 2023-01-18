Росіяни залишилися без контенту: Sony заблокує піратів і паралельний імпорт

Компанія подала заявку на технологію блокування нелегального контенту.

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Sony збирається запустити технологію, яка дозволить оперативно виявляти й блокувати піратське ПЗ на її медіаплеєрах і телевізорах, повідомляє сайт Torrentfreak. Свою заявку на патент Sony подала до відповідних органів.

На 27 сторінках документа йдеться про те, що компанія збирається "банити" не тільки провайдерів, але й звичайних користувачів, якщо на їхніх пристроях виробництва Sony буде виявлено піратське ПЗ. Цікаво, що це стосується і хитрощів із так званим "паралельним імпортом", на який сподіваються росіяни, що втратили ліцензійний контент через санкції.

Sony у своїй патентній заявці докладно описала сценарії, за яких її моніторингове ПЗ діятиме проти піратів. Наприклад, антипіратський софт від Sony виявлятиме та блокуватиме спроби користувача встановлювати програми, заборонені магазинами Google Play або App Store. Навіть якщо власник приставки або телевізора примудриться якось встановити програмне забезпечення, що дозволяє обходити ліцензійні обмеження, такий софт теж буде виявлений і заблокований. Адже антипіратський додаток буде вбудований у фірмову ОС і постійно моніторитиме зовнішні мережні диски користувача, до яких звертатимуться піратські програми, та навіть скануватимуть їх код.

У повній патентній заявці детально описані різні методи, які програмне забезпечення для моніторингу може використовувати для виявлення та блокування програм. Наприклад, моніторинг зовнішніх мережевих джерел, до яких звертаються програми, або безпосередня перевірка коду програми.

Навіть приблизні терміни впровадження антипіратської системи від Sony поки невідомі, але наявність заявки на патент ясно говорить про те, що компанія не збирається здавати позицій у боротьбі з любителями неліцензійного контенту.

Раніше Фокус писав про те, що компанія Sony збирається випустити свій перший автомобіль із автопілотом.