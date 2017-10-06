Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, – Волкер

Присутствие Вооруженных сил России на востоке Украины имеет подтверждения и не вызывает сомнений. Об этом заявляет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.
"Так что утверждение о том, что Россия управляет и контролирует вооруженные силы на востоке Украины, не вызывает сегодня никаких сомнений", – сказал Волкер в интервью российскому изданию.
Спецпредставитель Госдепа пояснил, что есть много публичной информации, подтверждающей это: фотографии, в том числе снимки со спутников, информация из социальных сетей, допрос российских военнослужащих, попавших в плен.
"Мне не кажется, что США должны предоставлять какие-то доказательства в подтверждение тому", – отметил Волкер.
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Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу 7 октября в Белграде. Как проинформировал американский дипломат, на ней стороны обсудят, как ускорить имплементацию "Минска" и восстановить территориальную целостность Украины.
Предыдущая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины и помощника президента РФ состоялась 21 августа в Минске. Она проходила в закрытом режиме.