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Главная » Страна » Сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет всего 21%

Сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет всего 21%

Сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет всего 21%
Иллюстративное фото

В целом по соседней России этот показатель превышает 90%

06.10.17 36
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Роспотребнадзор предупредил крымчан о возможной вспышке дифтерии. По мнению специалистов ведомства, инфекция грозит не только жителям аннексированного полуострова, но и туристам. 

Об этом сообщает Крым. Реалии.

При этом Роспотребнадзор подозревает российских чиновников Крыма в намеренном искажении статистики о количестве привитых граждан.

По результатам проверок общероссийского ведомства, сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет 21%, в то время как в целом по соседней России этот показатель превышает 90%. При этом крымское отделение Роспотребнадзора называет совершенно иные цифры: по его информации, на полуострове привито 98% детей, почти 100% подростков и 98% взрослых.

Напомним, Минздрав назвал основную причину смертности в Украине.

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