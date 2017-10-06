Сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет всего 21%

В целом по соседней России этот показатель превышает 90%

Роспотребнадзор предупредил крымчан о возможной вспышке дифтерии. По мнению специалистов ведомства, инфекция грозит не только жителям аннексированного полуострова, но и туристам.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

При этом Роспотребнадзор подозревает российских чиновников Крыма в намеренном искажении статистики о количестве привитых граждан.

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По результатам проверок общероссийского ведомства, сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет 21%, в то время как в целом по соседней России этот показатель превышает 90%. При этом крымское отделение Роспотребнадзора называет совершенно иные цифры: по его информации, на полуострове привито 98% детей, почти 100% подростков и 98% взрослых.

Напомним, Минздрав назвал основную причину смертности в Украине.