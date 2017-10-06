Гройсман гордится результатом "наших общих усилий" по пенсионной реформе

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о пенсионной реформе.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.
Речь идет о законопроекте №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".
"Хорошие новости из Верховной Рады. Только что спикер Андрей Парубий подписал законопроект, который дает старт пенсионной реформе. Только один шаг - подпись президента - остается до ее полноценного запуска", - написал премьер.
"Искренне благодарен народным депутатам, чиновникам, экспертам, общественности и всем причастным за то, что миллионы пенсионеров будут получать справедливые пенсии уже с этого месяца. Горжусь результатом наших общих усилий", - добавил Гройсман.
Напомним, Порошенко утвердит пенсионную реформу до понедельника, - Гройсман.