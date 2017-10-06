ЕСПЧ интересуется у России состоянием здоровья Гриба

Суду нужно знать лечат ли украинца в СИЗО

Европейский суд по правам человека требует заключение о состоянии здоровья украинца Павла Гриба, который удерживается на территории Российской Федерации.

Об этом в пятницу, 6 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила его адвокат Евгения Закревская.

По ее словам, ЕСПЧ просит Россию предоставить информацию о лечении, которое проходит украинец Павел Гриб в СИЗО, и документацию о его состоянии здоровья.

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"Европейский суд приглашает украинских врачей к Павлу Гриба и хочет получить их заключение о состоянии его здоровья перед принятием решения о применении срочных мер", – написала адвокат.

Она сообщила, что информации о состоянии здоровья Гриба не было в документах РФ, предоставленных суду.

Напомним, Киев просит у Совета Европы помощи в освобождении Павла Гриба.