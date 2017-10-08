АТО: ночью обстановка обострилась

В конце прошедших суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции обострилась. Если днем количество вражеских огневых провокаций было минимальным, то после 18:00 российско-оккупационные группировки увеличили боевую активность на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших бойцов, силы АТО жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения.

На донецком направлении вечером боевики несколько часов из разных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия били по нашим защитникам на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также под вражеским огнем оказались укрепления украинских войск у Майорска и Зайцево. А около 19:00 в результате гранатометного обстрела противника нашего опорного пункта неподалеку Песок, получил ранения один военнослужащий сил АТО.

На приморском направлении пророссийские наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши позиции на подступах к Водяному, Гнутово, Старогнатовке. А около 21:00 выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Талаковки.

На луганском направлении, которое в предыдущие несколько дней был относительно спокойным, также увеличилось количество вражеских провокаций. Вечером боевики дважды из различных видов гранатометов обстреляли украинские опорные пункты у Трехизбенки. А около 23:00 там же применили и 82-миллиметровый миномет. Кроме того, в конце суток враг дважды из гранатометов открывал огонь вблизи Крымского.