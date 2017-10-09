Луценко: В Украине остаются нераскрытыми более 10 тыс. убийств

В Украине нераскрытыми остаются более 10 тыс. очевидных убийств. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, передает 112 Украина.
"У нас 10 тыс. 166 нераскрытых очевидных убийств, чтобы вы понимали. Вызовы, которые стоят перед правоохранительной системой", - сказал генпрокурор.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поломанные. Как уберечься от террористов
Напомним, следствие установила, что заказчиком убийства в Киеве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова оказался бывший муж его жены, российский криминальный авторитет Владимир Тюрин.