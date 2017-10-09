Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Минэнергоугля допускает подорожание газа для населения

Минэнергоугля допускает подорожание газа для населения

Минэнергоугля допускает подорожание газа для населения
Фото из открытых источников

Но не в отопительном сезоне 2017-2018-го

09.10.17 602
220

Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС).

Об этом говорится в презентации министерства, опубликованной на странице ведомства в соцсети Facebook, передает УНИАН.

"По состоянию на 1 июля 2017 года цена газа с 1 октября 2017 года должна составлять 5815,49 грн без НДС, что на 17,6% больше текущей цены", - отмечается в презентации.

Также сообщается, что Минэнергоугля предлагает не допустить роста цен на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

"Предложения для прохождения сезона 2017/2018: сохранить уровень цен на газ на уровне 2017 года для недопущения увеличения стоимости производства тепла, роста задолженности и количества субсидиантов до критической отметки 90%", - говорится в презентации.

Министерство считает необходимым изменить принцип ценообразования на газ, который продает Национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" его дочерняя компания "Укргаздобыча".

В Минэнергоугля предложили два варианта цены на газ от "Укргаздобычи": 3670 грн за тыс. куб. м (формула "хаб минус"); 5 016 грн за тыс. куб. м (формула "хаб ноль").

Напомним, ранее в Нафтогазе, согласно действующим правилам, которые установлены постановлением Кабмина №187, был проведен расчет стоимости цены газа для населения на отопительный сезон в 2017-2018 годах. По этим расчетам, стоимость голубого топлива для населения должна вырасти на 19%.

В свою очередь в Минэнергоугля заявили, что оснований для роста цены на газ для населения в следующем отопительном сезоне нет.

17 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин не будет повышать цены на газ для нужд населения и теплокоммунэнерго на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

Из-за отсутствия опубликованной министерством новой цены на газ Нафтогаз с 1 сентября 2017 года начал заключать договоры с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Постановление Кабмина №187 предполагает, что Нафтогаз выкупает весь газ, который добывают его дочерние компании "Укргаздобыча" и "Черноморнафтогаз". Это топливо, совместно с импортным газом, является ресурсом для гарантированных поставок газа для нужд населения. Госхолдинг обязан продавать этот газ через посредников – частные компании облгаз-сбытов, пакетом акций которых (многих из них) владеет бизнесмен Дмитрий Фирташ.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине вырастут цены на интернетУкраина предложит МВФ новую формулу расчета цены газаВ жилом доме Киева прогремел взрыв

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5088
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5537
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 3949
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 2963
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2251
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1309
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3439
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2204
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2383
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1709
  1. Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии 6605 / 7352
  2. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 2472 / 2928
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2436 / 28749
  4. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 2332 / 2573
  5. Как Femen Путина с днем рождения поздравляла 2178 / 2465
  6. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 1898 / 2119
  7. Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве 1891 / 2086
  8. В Украине выпал первый снег 1760 / 1933
  9. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 1688 / 1899
  10. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 1558 / 2251
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 19 / 28749
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 17 / 5088
  3. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 15 / 1415
  4. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 12 / 2251
  5. 8 причин прокрастинации. Почему люди не доводят начатое до конца 10 / 1568
  6. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 9 / 2928
  7. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 9 / 2573
  8. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 8 / 2119
  9. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 7 / 1899
  10. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 7 / 6169
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.