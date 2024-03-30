В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта: сколько он будет стоить

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления загранпаспортов до 31 марта, получат их по старой цене.

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С 1 апреля 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

В связи с этим возрастает и общая стоимость оформления этого документа.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований:

1496 грн. (992 грн. — стоимость админуслуги и 504 грн. — стоимость бланка)

1598 грн. (992 грн. — стоимость админуслуги и 606 грн. — стоимость бланка)

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней:

856 грн. (352 грн. — стоимость админуслуги и 504 грн. — стоимость бланка)

958 грн. (352 грн. — стоимость админуслуги и 606 грн. — стоимость бланка)

В Миграционной службе отметили, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене.

Стоимость загранпаспорта в Украине от 1 апреля

"Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений", — говорится в сообщении.

Напомним, что некоторые украинцы с 1 апреля начнут получать большую зарплату. Так, их месячные доходы увеличатся на 1 350 гривен.

Ранее сообщалось, что украинских работодателей будут штрафовать по-новому с 1 апреля. Штрафы не грозят только тем работодателям, которые не будут нарушать трудовое законодательство в Украине.