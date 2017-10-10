Будапешт хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Глава МИД Венгрии отметил, что в связи с этим планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге пересмотр Соглашения, сообщает Радио Свобода.

По словам Сийярто, этот закон создает худшую ситуацию на поприще образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР.

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Венгерский министр сказал, что закон об образовании делает невозможной деятельность венгерских школ и отбирает уже добытое право учиться на родном языке учащимся средних и старших классов. Этим самым Украина нарушает все ранее взятые на себя международные обязательства, утверждает он.

"Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом противостоять таким шагам (Украина - ред.)", - подчеркнул он.

Единственным средством влияния на Украину Сийярто считает увеличение международного давления на Киев.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. При этом язык нацменьшинств будет использоваться в начальных классах, а в 5-9 классах будет вводиться несколько предметов на украинском язык преподавания.