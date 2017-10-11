В Москве назвали несерьезным закон о статусе Донбасса

Грызлов считает, что в законе не предлагается реальных мер по урегулированию конфликта

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов подверг критике вступивший в силу закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, из текста закона следует, что народная милиция самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР" должна будет покинуть пределы Донбасса, как незаконное, с точки зрения Киева, вооруженное формирование.

"Куда и на каком основании должны уехать люди, которые там десятилетиями живут? Только на том основании, что они участвуют в политическом конфликте с властями Киева?", — сказал он.

Грызлов подчеркнул, что в законе не предлагается реальных мер по урегулированию конфликта.

"Это — несерьезный подход, в корне противоречащий Минским соглашениям, которые подразумевали политическое урегулирование", — сказал он.

Он также отметил, что вступление закона в силу обусловлено "совершенно оценочными факторами".

Напомним, в сентябре РФ увеличила контрабанду угля из оккупированного Донбасса.