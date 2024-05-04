"Отбила БПЛА": в Белгородской области РФ горит электроподстанция, что известно (видео)

Российские власти проигнорировали пожар на подстанции в приграничном селе Белгородской области. Кроме того, отказались объяснить, почему произошел взрыв в Белгороде, от которого пострадало 30 домов.

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Жители Белгородской области сообщили о пожаре, который вспыхнул на электроподстанции после возможного прилета БПЛА. На месте поражения пылает огонь, при этом региональное отделение Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ не информирует россиян о чрезвычайном происшествии. Тем временем Министерство обороны России в Telegram-канале отчиталось об отражении атаки беспилотников.

Российское ведомство в 17:44 опубликовало информацию об атаке дронов. В заметке указывается, что один БПЛА около 17:30 угрожал Белгородской области. Силы ПВО якобы обезвредили устройство самолетного типа.

Удары по РФ — Минобороны об ударах по Белгородской области 4 мая Фото: Скриншот

В то же время в местном паблике появилось видео с кадрами пожара. Указывается, что горит подстанция в селе Нечаево Белгородской области. Также написали, что пожар может быть следствием удара дрона.

Отметим, село Нечаево расположено в 8 км от российско-украинской границы. На северо-западной окраине населенного пункта карта Google показывает аэродром "Академия авиа".

Удары по РФ — где расположено село Нечаевка в РФ Фото: Google Maps

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков не сообщил россиянам об инциденте с пожаром. Зато подтвердил, что часом ранее состоялась атака двух дронов на село Муром. Уверяет, что устройства будто бы успешно обезвредили. При этом в Telegram-канале отделения МЧС РФ ничего не говорится ни о последствиях удара дронов, ни о других подобных событиях.

Удары по РФ — атака БПЛА на село Муром в Белгородской области Фото: Скриншот

Днем 4 апреля стало известно о другом инциденте, который произошел в Белгороде. Как выяснилось, произошло незапланированное схождение управляемой авиабомбы, которая предназначалась для удара по Харькову. Гладков в 16 час. сообщил, что пострадало 30 домов, 10 автомобилей, есть пятеро раненых, но ни слова не сказал о причине взрыва.

Тем временем в эти же сутки Харьков четыре раза оказывался под ударами ВС РФ, ранее писал Фокус. Первая атака состоялась ночью — дроны-камикадзе стали причиной пожара в одном из районов, пострадали четверо гражданских. Затем произошли две атаки КАБов, одна из них — около 16 часов. Наконец в 17 ч. стало известно о взрывах после предупреждения об угрозе баллистики. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, начался пожар на предприятии.

Напоминаем, эксперты объяснили, чем важны американские высокоточные авиабомбы JDAM-ER, которые могут получить ВСУ. Кроме того, в СМИ рассказали, что Украина просит у западных союзников разведывательный дрон MQ-9 Reaperс.