"Відбила БПЛА": у Білгородській області РФ горить електропідстанція, що відомо (відео)

Російська влада зігнорувала пожежу на підстанції у прикордонному селі Бєлгородської області. Крім того, відмовились пояснити, чому стався вибух у Бєлгороді, від якого постраждало 30 будинків.

Related video

Жителі Бєлгородської області повідомили про пожежу, яка спалахнула на електропідстанції після можливого прильоту БПЛА. На місці ураження палає вогонь, при цьому регіональне відділення Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) РФ не інформує росіян про надзвичайну подію. Тим часом Міністерство оборони Росії у Telegram-каналі відзвітувало про відбиття атаки безпілотників.

Російське відомство о 17:44 опублікувало інформацію про атаку дронів. У дописі вказується, що один БПЛА близько 17:30 загрожував Бєлгородській області. Сили ППО начебто знешкодили пристрій літакового типу.

Удари по РФ - Міноборони про удари по Бєлгородській області 4 травня Фото: Скриншот

Водночас у місцевому пабліку з'явилось відео з кадрами пожежі. Вказується, що палає підстанція у селі Нечаєво Бєлгородської області. Також написали, що пожежа може бути наслідок удару дрона.

Зазначимо, село Нечаєве розташоване за 8 км від російсько-українського кордону. На північно-західній околиці населеного пункту карта Google показує аеродром "Академия авиа".

Удари по РФ - де розташоване село Нечаївка в РФ Фото: Google Maps

Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков не повідомив росіянам про інцидент з пожежею. Натомість підтвердив, що годиною раніше відбулась атака двох дронів на село Муром. Запевняє, що пристрої начебто успішно знешкодили. При цьому у Telegram-каналі відділення МНС РФ нічого не говориться ні про наслідки удару дронів, ні про інші схожі події.

Удари по РФ - атака БПЛА на село Муром у Бєлгородській області Фото: Скриншот

Вдень 4 квітня стало відомо про інший інцидент, який стався в Бєлгороді. Як з'ясувалось, сталось незаплановане сходження керованої авіабомби. яка призначалась для удару по Харкову. Гладков о 16 год. повідомив, що постраждало 30 будинків, 10 автомобілів, є п'ятеро поранених, але ні слова не сказав про причину вибуху.

Тим часом цієї ж доби Харків чотири рази опинявся під ударами ЗС РФ, раніше писав Фокус. Перша атака відбулась вночі — дрони-камікадзе стали причиною пожежі у одному з районів, постраждало четверо цивільних. Потім стались дві атаки КАБів, одна з них — близько 16 год. Врешті о 17 год. стало відомо про вибухи після попередження про загрозу балістики. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, почалась пожежа на підприємстві.

Нагадуємо, експерти пояснили, чим важливі американські високоточні авіабомби JDAM-ER, які можуть отримати ЗСУ. Крім того, у ЗМІ розповіли, що Україна просить у західних союзників розвідувальний дрон MQ-9 Reaperс.