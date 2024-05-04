Балістика, КАБи, "Шахеди": у Харкові на місці прильоту пожежа на підприємстві, є поранені

Від нічної атаки дронів-камікадзе на Харків постраждало четверо українців. Вдень, після попередження про балістику, поранення отримали ще четверо людей.

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Протягом першої половини доби 4 травня ЗС РФ чотири рази били по Харкову, використовуючи різні види засобів ураження. Під час удару, завданого близько 16-17 год., почалась пожежа на промисловому підприємстві. Про наслідки російських атак по обласному центру розповів міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі.

Терехов підтвердив звуки вибухів у Харкові у дописі, опублікованому о 16:19 — за дві хвилини до сигналу повітряної тривоги. Через 10 хвилин посадовець повідомив, що росіяни поцілили по промисловому підприємству у Індустріальному районі міста. Згодом додав, що є постраждалі — поки що відомо про чотирьох поранених, які отримали опіки.

Обстріл Харкова - мер Терехов про удар по місту 4 травня Фото: Скриншот

Крім того, міський голова повідомив про три удари ЗС РФ, які стались раніше 4 травня:

перший наліт стався опівночі — місто атакували безпілотники, почалась пожежа в Основ'янському районі, поранено троє українців, серед них — дитина;

другий наліт — близько 10 год, містяни чули вибухи, про наслідки мер не розповів;

третій наліт — о 14:30, Харків атакували російські керовані авіабомби (КАБи).

Обстріл Харкова - мер Терехов про три удари ЗС РФ 4 травня Фото: Скриншот

Інформацію Терехова підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. У Telegram-каналі чиновник додав деталі про наслідки російського удару: серед поранених троє чоловіків та одна жінка. Є також світлини з місця пожежі на складі та у офісній будівлі, яка сталась вночі внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed-136 — тоді поранили чотирьох українців.

Обстріл Харкова - наслідок удару "Шахеда" в ніч на 4 травня Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Місцеві пабліки розмістили інформацію про появу диму над можливим місцем удару вдень 4 травня.

Про загрозу для Харкова попередили у Повітряних силах ЗСУ. У перших повідомленнях ішлося про атаку "Шахедів" і КАБів. У наступних, опублікованих о 14:50, попередили про загрозу балістики для п'яти областей на сході та в центрі — для Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Кіровоградщини, Черкащини.

Про результати роботи ППО по дронам стало відомо зранку: атакувало 13 БПЛА ЗС РФ, усі були знешкоджені. Про наслідки удару вдень поки що інформації немає.

Зазначимо, попередня атака ЗС РФ на Харків сталась, наприклад, 30 квітня. Ворог застосував КАБи, які поцілили у два міських райони. На місці удару виникла пожежа, двоє українців загинуло, шестеро отримали поранення, повідомив Олег Синєгубов.

Російське командування посилило масовані удари по Харкову, починаючи з березня 2024 року. Зокрема, 22 березня росіяни пошкодили підстанції та місцеву теплостанцію. Крім того, у росЗМІ повідомили про плани Кремля наступати на обласний центр. 4 травня загрозливість ситуації підтвердив, серед інших, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Нагадуємо, журналісти проєкту Bihus.info зняли репортаж про регулярні удари ЗС РФ по Харкову та Одесі: зауважили, що виявили певну закономірність у новій тактиці Кремля. Тим часом речник Сил оборони півдня розповів про намагання росіян повернути контроль над островом біля Херсону і над Кринками.