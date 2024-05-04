Баллистика, КАБы, "Шахеды": в Харькове на месте прилета пожар на предприятии, есть раненые

От ночной атаки дронов-камикадзе на Харьков пострадали четверо украинцев. Днем, после предупреждения о баллистике, ранения получили еще четыре человека.

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В течение первой половины суток 4 мая ВС РФ четыре раза били по Харькову, используя различные виды средств поражения. Во время удара, нанесенного около 16-17 ч., начался пожар на промышленном предприятии. О последствиях российских атак по областному центру рассказал городской голова Игорь Терехов в Telegram-канале.

Терехов подтвердил звуки взрывов в Харькове в заметке, опубликованной в 16:19 — за две минуты до сигнала воздушной тревоги. Через 10 минут чиновник сообщил, что россияне попали по промышленному предприятию в Индустриальном районе города. Позже добавил, что есть пострадавшие — пока известно о четырех раненых, которые получили ожоги.

Обстрел Харькова — мэр Терехов об ударе по городу 4 мая Фото: Скриншот

Кроме того, городской голова сообщил о трех ударах ВС РФ, которые произошли ранее 4 мая:

первый налет произошел в полночь — город атаковали беспилотники, начался пожар в Основянском районе, ранены трое украинцев, среди них — ребенок;

второй налет — около 10 часов, горожане слышали взрывы, о последствиях мэр не рассказал;

третий налет — в 14:30, Харьков атаковали российские управляемые авиабомбы (КАБы).

Обстрел Харькова — мэр Терехов о трех ударах ВС РФ 4 мая Фото: Скриншот

Информацию Терехова подтвердил главав Харьковской ОГА Олег Синегубов. В Telegram-канале чиновник добавил детали о последствиях российского удара: среди раненых трое мужчин и одна женщина. Есть также фотографии с места пожара на складе и в офисном здании, который произошел ночью в результате атаки дронов-камикадзе Shahed-136 — тогда ранили четырех украинцев.

Обстрел Харькова — следствие удара "Шахеда" в ночь на 4 мая Фото: Олег Синегубов / Telegram

Местные паблики разместили информацию о появлении дыма над возможным местом удара днем 4 мая.

Об угрозе для Харькова предупредили в Воздушных силах ВСУ. В первых сообщениях говорилось об атаке "Шахедов" и КАБов. В следующих, опубликованных в 14:50, предупредили об угрозе баллистики для пяти областей на востоке и в центре — для Харьковщины, Сумщины, Черниговщины, Кировоградщины, Черкасщины.

О результатах работы ПВО по дронам стало известно утром: атаковало 13 БПЛА ВС РФ, все были обезврежены. О последствиях удара днем пока информации нет.

Отметим, предыдущая атака ВС РФ на Харьков произошла, например, 30 апреля. Враг применил КАБы, которые попали в два городских района. На месте удара возник пожар, двое украинцев погибли, шестеро получили ранения, сообщил Олег Синегубов.

Российское командование усилило массированные удары по Харькову, начиная с марта 2024 года. В частности, 22 марта россияне повредили подстанции и местную теплостанцию. Кроме того, в росСМИ сообщили о планах Кремля наступать на областной центр. 4 мая угрожаемую ситуацию подтвердил, среди прочих, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Напоминаем, журналисты проекта Bihus.info сняли репортаж о регулярных ударах ВС РФ по Харькову и Одессе: отметили, что обнаружили определенную закономерность в новой тактике Кремля. Между тем представитель Сил обороны юга рассказал о попытках россиян вернуть контроль над островом возле Херсона и над Крынками.