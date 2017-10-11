Рада переходит к рассмотрению последней из масштабных реформ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты рассмотрят медицинскую реформу следующей пленарной неделе, 17-20 октября.

По его словам, данный документ вызвал больше всего дискуссий, сообщает телеканал 112 Украина.

"На следующей неделе мы переходим к рассмотрению последней из масштабных реформ – медицинской реформы, которая вызвала, возможно, больше всего дискуссий из всех этих реформ. Мы реформируем сферу медицины, охраны здоровья, которая фактически 25 лет не реформировалась", - заявил Парубий.

"Мы понимаем и знаем, какие риски могут быть во время организации этой реформы, мы слышим многих критиков, которые говорят, что мы не всегда можем просчитать последствия, как она заработает, как повлияет на судьбы простых людей", - сказал Парубий.

При этом он выразил надежду, что парламент сможет "достойно пройти этот путь".

Напомним, к законопроекту о медреформе депутаты подали почти 900 правок.