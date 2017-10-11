Кличко: Тепло в жилые дома столицы начнут подавать с 16 октября

Киевские власти планируют начать подачу тепла в жилые дома со следующего понедельника, 16 октября. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Сейчас школы, больницы и детсады подключаются по их заявкам. А со следующего понедельника мы запускаем систему отопления для подачи тепла в жилые дома города. Технологически нужно 7-10 дней, чтобы система полностью запустилась и эффективно работала", - рассказал Кличко.
Напомним, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что Украина полностью готова к началу отопительного сезона.