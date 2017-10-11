В Совете ЕС подтвердили дату рассмотрения претензий Венгрии к Украине по языковому вопросу

Этот вопрос добавлен в программу заседания в разделе "Разное"

Совет ЕС в иностранных делах в понедельник, 16 октября, обсудит вопрос относительно языковой статьи закона Украины "Об образовании". Этот пункт был формально включен в повестку дня заседания по настоянию венгерской стороны, сообщает Укринформ со ссылкой на руководящую институцию ЕС.

"Этот вопрос добавлен в программу заседания в разделе "Разное", – уточнил собеседник агентства.

В то же время, как отмечают в европейских дипломатических кругах, объявленная инициатива министерства иностранных дел Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной, якобы из-за дискриминации Киевом национальных меньшинств, не будет поддержана.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич сообщила, что ЕС будет формировать свою позицию относительно языковой статьи украинского закона об образовании на принципах выводов Венецианской комиссии.