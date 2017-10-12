В Донецкой области в аварии на шахте погибли три горняка, - СМИ

В результате взрыва на шахте в контролируемом боевиками городе Шахтерске погибли три горняка, двое пострадали. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "МЧС ДНР".

Отмечается, что инцидент произошел 11 октября.

"В Шахтерске на территории ООО "Шахтерская промышленная группа" в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось пять человек", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия двум пострадавшим была оказана медицинская помощь. В забое разрезной печи были обнаружены тела трех погибших горняков.