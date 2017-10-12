Украинских врачей в России не пустили к Павлу Грибу

На российских тюремщиков не подействовали ни письмо ЕСПЧ, ни ноты украинских дипломатов

Российские тюремщики не пустили к удерживаемому в Краснодарском СИЗО Павлу Грибу украинских врачей. Об этом сообщил отец заключенного Игорь Гриб в Facebook.

"Только что представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону сообщил, что представители российской стороны, несмотря на письмо ЕСПЧ и многократные ноты украинских дипломатов, не предоставили разрешение на посещение украинскими врачами В.Притулой и Ю.Кучиным", - написал он.

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Напомним, об исчезновении Павла Гриба стало известно в конце августа. Его родственники заявляли, что он поехал в Беларусь на встречу со знакомой, однако позже пропал без вести. Беларусь официально подтвердила въезд Гриба 24 августа в страну.

7 сентября его отец Игорь Гриб со ссылкой на информацию, полученную от Министерства иностранных дел Украины, сообщил, что его сына удерживают в СИЗО в Краснодаре. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что Гриб задержан 25 августа.

12 сентября Министерство юстиции Украины сообщило, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в Беларуси.

Суд Краснодара арестовал Павла Гриба на два месяца. Российский адвокат Андрей Сабинин, который защищает удерживаемого в России украинца, сообщил, что решение об аресте Гриба до 17 октября было заочным.