По случаю праздника акцию "Спасибо Защитникам Украины" в поддержку бойцов АТО инициирует телеканал "Эспрессо".
"Именно благодаря Защитникам нашего государства украинцы имеют возможность работать, отдыхать и жить в мирных городах. Это важно помнить всем. Приобщиться к акции очень просто. Украсьте свою аватарку в Facebook специальной символикой" Спасибо Защитникам Украины" в период с 12 по 16 октября . Пусть все Защитники Украины почувствуют благодарность и уважение тех, кого они защищают, за кого рискуют жизнью! Мы искренне благодарим наших бойцов за подвиг, мужество и героизм! Призываем всех украинцев присоединиться к акции", - сообщает канал.