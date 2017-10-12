Министр обороны Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны.

"Я готов в любое время", - сказал он во время брифинга, передает Новое время.

При этом он отметил, что если вина Павловского будет доказана, то это будет и его ответственность.

Напомним, министр обороны Степан Полторак считает, что его зам Игорь Павловский, подозреваемый в растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны, не сбежит из страны и позитивно характеризует своего подчиненного.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.