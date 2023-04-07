Следственный комитет РФ обвиняет экс-главу Минобороны Полторака в гибели более 530 человек

Степану Полтораку, как утверждает Следственный комитет РФ, предъявлено обвинение за "преступные действия ВСУ" под его командованием, а бойцам спецполка "Азов" — "убийство мирных жителей Мариуполя".

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В России выдвинули обвинения бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ВСУ Донецкой и Луганской областей, в результате которых якобы погибли и были ранены гражданские, а также разрушены объекты инфраструктуры. Об этом сообщили сегодня, 7 апреля, в Следственном комитете РФ.

"Ему вменяется общее командование подразделениями Вооруженных сил Украины, в результате преступных действий которых разрушены или частично повреждены 2 000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан", — говорится в заявлении СК РФ.

Пресс-служба подчеркнула, что страна-агрессорка принимает меры по розыску и аресту украинского экс-чиновника.

Кроме Полторака в материале упомянули "Азов", бойцы которого якобы убивали жителей Мариуполя. По версии России, украинские военнослужащие под руководством полка блокировали город, препятствовали выходу мирного населения из зоны боевых действий и убивали людей. Жертвами полка "Азов", по мнению СК РФ, стали приближавшиеся к позициям защитников Украины граждане или подозревавшиеся в сотрудничестве с врагом.

Напомним, вчера, 6 апреля, состоялось судебное заседание в Сербии по обвинению экс-генерала СБУ в отмывании денег. Андрей Наумов явился на суде с отцом, который назвал сотни тысяч евро своими.

Ранее, 5 апреля, в СБУ сообщили об аресте двух участков земли жены экс-нардепа Медведчука Оксаны Марченко. Общую стоимость арестованного имущества оценили почти в 17,5 млн гривен.