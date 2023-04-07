Слідчий комітет РФ звинувачує ексголову Міноборони Полторака у загибелі понад 530 осіб

Степану Полтораку, як стверджує Слідчий комітет РФ, висунуто звинувачення за "злочинні дії ЗСУ" під його командуванням, а бійцям спецполку "Азов" — "вбивство мирних мешканців Маріуполя".

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У Росії висунули звинувачення колишньому міністру оборони України Степану Полтораку за обстріли ЗСУ Донецької та Луганської областей, внаслідок яких нібито загинули та були поранені цивільні, а також зруйновані об’єкти інфраструктури. Про це повідомили сьогодні, 7 квітня, у Слідчому комітеті РФ.

"Йому ставиться в провину загальне командування підрозділами Збройних сил України, внаслідок злочинних дій яких зруйновано або частково пошкоджено 2 000 цивільних об'єктів, загинуло понад 530 цивільних осіб, поранено понад 970 мирних громадян", — йдеться у заяві СК РФ.

Пресслужба підкреслила, що країна-агресорка вживає заходів для розшуку та арешту українського експосадовця.

Окрім Полторака у матеріалі згадали "Азов", бійці якого нібито вбивали мешканців Маріуполя. За версією Росії, українські військовослужбовці під керівництвом полку блокували місто, перешкоджали виходу мирного населення з зони бойових дій та вбивали людей. Жертвами полку "Азов", на думку СК РФ, стали громадяни, що наближалися до позицій захисників України або підозрювались у співпраці з ворогом.

Нагадаємо, вчора, 6 квітня, відбулося судове засідання у Сербії за обвинувачення ексгенерала СБУ у відмиванні грошей. Андрій Наумов з’явився на суді з батьком, який назвав сотні тисяч євро своїми.

Раніше, 5 квітня, в СБУ повідомили про арешт двох ділянок землі дружини екснардепа Медведчука Оксани Марченко. Загальну вартість арештованого майна оцінили у майже 17,5 млн гривень.