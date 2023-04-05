Во Львовской области арестовали землю жены Медведчука в престижном туристическом районе (видео)

Наделы Оксаны Марченко оценили в 17,5 млн грн. По версии следствия, бывшая украинская телеведущая организовала на этой территории незаконную стройку.

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Суд наложил арест на два земельных участка, на которых расположена нелегальная недвижимость жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По оценкам правоохранителей, общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн. Земельные наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области.

Как выяснили следователи, на указанных участках Марченко организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса. Так, в течении 2004-2010 годов неназванный бывший глава районного отдела земельных ресурсов вносил недостоверную информацию в отчетные документы для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

Чиновнику сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

В СБУ напомнили, что в августе 2022 году СБУ обратилась в суд, чтобы арестовать три земельных участка, которыми жена Медведчука владела незаконно. Как отметили в службе, расследование по данному факту продолжается.

Арест имущества Оксаны Марченко

Напомним, 24 марта суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко более чем на 440 млн гривен. Судебное решение касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" имени А.М. Кузьмина" в Запорожье. Следователи установили, что Марченко контролировала предприятие через 3 оффшорных компании.

Ранее, 23 февраля, СБУ сообщала об аресте активов Марченко стоимостью более 5,6 млрд гривен. У нее были 14% акций в двух облэнерго и более 4% — в еще одном, контроль также велся через оффшоры. Кроме этого, были арестованы 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей жены Медведчука.

Офис генпрокурора Украины 7 февраля публиковал повестку Оксане Марченко с вызовом на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковской области.