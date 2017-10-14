В следующем году на оборону Украины выделят 165 млрд грн

Гройсман обещает, что у наших защитников будут современное оружие, экипировка и достойная заработная плата

Кабинет министров Украины закладывает и обещает последовательно отстаивать рост общего объема расходов на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее 165 млрд грн.

Об этом в видеообращении ко Дню защитника Украины сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"165 млрд грн мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства – защищенная страна", – сказал глава правительства.

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Отмечается, что объем расходов на безопасность и оборону в 2017 году превысил 120 млрд грн.

Напомним, замминистра обороны Павловского отправили под домашний арест.