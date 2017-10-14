Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В следующем году на оборону Украины выделят 165 млрд грн

В следующем году на оборону Украины выделят 165 млрд грн

В следующем году на оборону Украины выделят 165 млрд грн
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Гройсман обещает, что у наших защитников будут современное оружие, экипировка и достойная заработная плата

14.10.17 227
100

Кабинет министров Украины закладывает и обещает последовательно отстаивать рост общего объема расходов на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее 165 млрд грн.

Об этом в видеообращении ко Дню защитника Украины сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"165 млрд грн мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства – защищенная страна", – сказал глава правительства.

Отмечается, что объем расходов на безопасность и оборону в 2017 году превысил 120 млрд грн.

Напомним, замминистра обороны Павловского отправили под домашний арест.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
АТО: враг наиболее активен в районе МариуполяГройсман хочет отдать деньги украинских пенсионеров иностранным фондамЗамминистра обороны Павловского отправили под домашний арест

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 7021
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6669
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4681
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3807
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3792
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1646
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5384
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3219
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 3106
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2342
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 7786 / 92731
  2. МИД Украины о сепаратистской акции в Венгрии: "Будапешт откровенно заигрывается" 6980 / 8531
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 4550 / 10088
  4. Астрономы смогли разглядеть "темную сторону" Млечного Пути 2713 / 3107
  5. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 2674 / 3644
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2495 / 66648
  7. Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом 1842 / 2109
  8. Гройсман хочет отдать деньги украинских пенсионеров иностранным фондам 1662 / 1839
  9. Ночь горящих автомобилей прошла в Киеве 1346 / 1546
  10. Нидерланды хотят отменить закон о референдуме, по которому голосовали против ассоциации Украина - ЕС 1327 / 1632
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 130 / 92731
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 73 / 10088
  3. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 13 / 1107
  4. МИД Украины о сепаратистской акции в Венгрии: "Будапешт откровенно заигрывается" 12 / 8531
  5. Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом 11 / 2109
  6. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11 / 14626
  7. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 7 / 4336
  8. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 7 / 1259
  9. Гройсман хочет отдать деньги украинских пенсионеров иностранным фондам 7 / 1839
  10. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 6 / 1778
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.