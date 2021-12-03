"Говорил потрясающий тост": Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера в Вильнюсе

По словам доктора, Ахметов заявил, что Шустер обходится ему "очень дорого", поскольку не согласовывает с ним свою деятельность на телеканале.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов был на 69-м дне рождения телеведущего Савика Шустера в Литве. Об этом сказал в интервью журналистам "Нового Издания" доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

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По словам доктора, Ахметов приехал на празднование и сразу же уехал.

"Конечно был, ну был. Он пришел на день рождения и исчез после этого. И все. (Общались) о Савике Шустере. Он говорил совершенно потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что Шустер не согласовывает с ним ничего и делает что хочет. А потом на него (Ахметова) наезжает власть и он теряет деньги", — рассказал Комаровский.

Слухи о разговоре с Ахметовым насчет нового политического объединения Комаровский назвал чушью.

"Это все высосано из пальца. Поехали в Вильнюс, чтобы ывыбрпть президента. А нах..на ехать в Вильнюс? Что, нельзя встретиться в Конча-Заспе, чтобы что-то обсудить? Что за дурняк вообще?" — спросил он.

Высказывание Комаровского стало ответом на расследование "Украинской правды", в котором утверждается, что на дне рождения Шустера Ахметов мог говорить о кандидатах на парламентские и президентские выборы.

Напомним, что среди гостей на дне рождения Шустера кроме Комаровского и Ахметова были бывший глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман.

Бацман во время празднования дня рождения Шустера сделала ставшую мемом фотографию бывших чиновников с известными представителями медиа возле Тракайского островного замка.

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