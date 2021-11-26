Ахметов - Банковая 3:0. Как олигарх с президентами Украины ссорился

Нынешний конфликт ОП с Ринатом Ахметовым не первый, ведь бизнесмен ссорился на разных уровнях почти со всеми президентами Украины. Фокус вместе с экспертами решил вспомнить наиболее яркие моменты из них и разобраться, пройдена ли "точка невозврата".

Несколько недель продолжается публичная конфронтация Офиса президента с Ринатом Ахметовым. "Слуги народа" отказываются приходить на телеканалы, которые входят в медиахолдинг бизнесмена, называя их "олигархическими" из-за того, что в последнее время там резко усилилась критика в адрес власти. А во время пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что ему известна информация о якобы возможном причастности окружения Рината Ахметова к подготовке госпереворота 1-2 декабря.

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Нынешнее противостояние — не первый вызов бизнесмену. У него случались конфликты разного уровня почти со всеми президентами Украины. Но, как говорят эксперты, президенты меняются, а Ахметов остается

Конфликтовал или договаривался

Наиболее яркое и публичное противостояние у Рината Ахметова с властью впервые случилось после Оранжевой революции, когда третий президент Украины Виктор Ющенко пытался показать обществу, что наведет порядок и разберется с произволом, который чинили "донецкие". Тогда в Лукьяновское СИЗО на 118 дней отправился близкий друг Рината Ахметова и тогдашний глава донецкого облсовета Борис Колесников. Его подозревали в вымогательстве акций крупного торгового центра "Белый лебедь". На обыск донецкой фирмы Рината Ахметова "Люкс" приезжал "Беркут" на бронетранспортере, чтобы, при необходимости, таранить ворота. А экс-министр МВД Юрий Луценко приглашал Ахметова "попить чаю", но тот "вежливо отказал". Все это происходило летом 2005 года.

"Прямых угроз или подозрений в адрес Ахметова не было. Но он посчитал, что все происходящее — это серьезный сигнал для него, и даже на время уезжал из страны", — вспоминает о тех событиях в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко. Ближе к осени в отношении бывших регионалов наступила оттепель, Виктор Ющенко постепенно пошел на диалог, а Ринат Ахметов, по слухам, в 2007 году даже сыграл едва ли не решающую роль в поиске выхода из кризиса. "Говорили, что он убедил Януковича, тогда премьер-министра, согласится на перевыборы парламента", — продолжает Фесенко.

Новое напряжение с властью у Рината Ахметова наступило уже во времена беглого президента Виктора Януковича. Бизнес-интересы олигархической группы "семьи" одно время пересекались с интересами Ахметова. Его людей постепенно вытесняли из парламента, что хоть и не стало поводом для открытой войны, но ухудшило отношения с Януковичем.

В итоге в 2014 году, когда беглый президент лишился власти, Ахметов не стал его защищать. А в разговоре с журналистами отмечал, что лично убеждал Януковича подать в отставку 22 февраля 2014 года во время их последней встречи в Донецке.

"Рината многие считают непобедимым. Но история 2005 года, а еще сильнее события весны 2014 года показали, что у него много слабых мест. Он даже свой родной Донецк не смог защитить", — говорит Владимир Фесенко.

Когда президентом был Петр Порошенко, Ринат Ахметов некоторое время был в непростых отношениях с тогдашним министром энергетики Владимиром Демчишиным. По информации СМИ, бизнесмен жаловался экс-премьеру Арсению Яценюку на то, что Минэнерго и Нацкомиссия регулирования энергетики отказывались повышать тарифы для его тепловых станций. Также журналисты писали, что бизнесмена пытались склонить к продаже активов, которые легко достались ему во времена Януковича. Но в конечном итоге, отношения с властью удалось наладить.

Возможен компромисс

Конфликт Рината Ахметова с Владимиром Зеленским, возникший из-за закона об олигархах и ряда других законодательных инициатив в последние несколько недель набирает обороты, превращаясь в открытую войну. В комментариях СМИ бизнесмен заявляет, что готов отстаивает свою честь в судах, а его телеканалы являются открытой площадкой как для оппозиции, так и для представителей власти, и если власть там стали критиковать больше, значит она того заслуживает.

По словам Владимира Фесенко, соглашаясь на открытую войну, Ринат Ахметов повторяет ошибку Петра Порошенко, недооценивая Владимира Зеленского.

"То, что сегодня Зеленский передал привет, говоря о том, что ему известна информация о готовящейся попытке госпереворота, это предупреждение о том, что лучше Ахметову не влезать в авантюры", — продолжает эксперт. В кулуарах уже ходят слухи, что в скором времени санкции могут ввести в отношении нардепа Вадима Новинского. "Еще один сигнал Ахметову: Банковая готова повышать ставки, задействовать все рычаги", — размышляет в разговоре с Фокусом политолог Андрей Золотарев.

При этом нужно понимать, что в ответ Ринат Ахметов за ценой не постоит. На его телеканалах все чаще появляются оппоненты Владимира Зеленского — экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пятый президента Украины Петр Порошенко. "Ахметов никогда не делает ставку на кого-то одного, это не его подход. Он всегда диверсифицирует, раскладывает по разным корзинам. Может помочь и Разумкову, если увидеть в нем потенциал. И никто не скрывает, что Ахметов переходит в открытое противостояние. И делает ставку на альтернативных политиков", — отмечает в разговоре с Фокусом политический эксперт Петр Олещук.

"В этом году нас ждет непростая зима на фоне энергокризиса, и получить политическое противостояние с одним из самых влиятельных людей Украины, — не самая лучшая идея для Банковой", — продолжает Андрей Золотарев. После пресс-конференции Владимира Зеленского понятно только одно: черта пока не проведена. И возможно удастся прийти к компромиссу.