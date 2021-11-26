Ахметов – Банкова 3:0. Як олігарх із президентами України сварився

Нинішній конфлікт ОП з Рінатом Ахметовим не перший, адже бізнесмен сварився на різних рівнях майже з усіма президентами України. Фокус разом із експертами вирішив згадати найяскравіші моменти з них і розібратися, чи пройдено "точку неповернення".

Декілька тижнів триває публічна конфронтація Офісу президента з Рінатом Ахметовим. "Слуги народу" відмовляються приходити на телеканали, які входять до медіахолдингу бізнесмена, називаючи їх "олігархічними" через те, що останнім часом там різко посилилася критика на адресу влади. А під час пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що йому відома інформація про нібито можливу причетність оточення Ріната Ахметова до підготовки держперевороту 1-2 грудня.

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Нинішнє протистояння — не перший виклик бізнесменові. Він мав конфлікти різного рівня майже з усіма президентами України. Але, як кажуть експерти, президенти змінюються, а Ахметов лишається.

[ + – ] Як кажуть експерти, президенти змінюються, а Ахметов лищається. Фото: скриншот

Ахметов, Ющенко і Янукович. Конфліктував чи домовлявся

Найбільш яскраве та публічне протистояння у Ріната Ахметова з владою вперше сталося після Помаранчевої революції, коли третій президент України Віктор Ющенко намагався показати суспільству, що наведе лад і розбереться зі свавіллям, яке чинили "донецькі". Тоді до Лук'янівського СІЗО на 118 днів вирушив близький друг Ріната Ахметова та тодішній голова донецької облради Борис Колесніков. Його підозрювали у здирстві акцій великого торгового центру "Білий лебідь". На обшук донецької фірми Ріната Ахметова "Люкс" приїжджав "Беркут" бронетранспортером, щоб за необхідності таранити ворота. А ексміністр МВС Юрій Луценко запрошував Ахметова "попити чаю", але той "ввічливо відмовив". Все це відбувалося влітку 2005 року.

"Прямих погроз або підозр на адресу Ахметова не було. Але він вважав, що все, що відбувається, — це серйозний сигнал для нього, і навіть на якийсь час їхав з країни", — згадує про ті події в розмові з Фокусом політолог Володимир Фесенко. Ближче до осені щодо колишніх регіоналів настала відлига, Віктор Ющенко поступово пішов на діалог, а Рінат Ахметов, за чутками, у 2007 році навіть відіграв чи не вирішальну роль у пошуку виходу з кризи.

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"Казали, що він переконав Януковича, тоді прем'єр-міністра, погодитися на перевибори парламенту", — продовжує Фесенко.

Нова напруга з владою у Ріната Ахметова настала вже за часів президента Віктора Януковича. Бізнес-інтереси олігархічної групи "сім'ї" у свій час перетиналися з інтересами Ахметова. Його людей поступово витісняли з парламенту, що хоч і не стало приводом для відкритої війни, але погіршило стосунки з Януковичем.

В результаті у 2014 році, коли президент-втікач втратив владу, Ахметов не став його захищати. А у розмові з журналістами зазначав, що особисто переконував Януковича подати у відставку 22 лютого 2014 року під час їхньої останньої зустрічі у Донецьку.

"Ріната багато хто вважає непереможним. Але історія 2005 року, а ще сильніше події весни 2014 року показала, що у нього багато слабких місць. Він навіть свій рідний Донецьк не зміг захистити", — каже Володимир Фесенко.

Коли президентом був Петро Порошенко, Рінат Ахметов якийсь час був у непростих стосунках із тодішнім міністром енергетики Володимиром Демчишиним. За інформацією ЗМІ, бізнесмен скаржився експрем'єру Арсенію Яценюку на те, що Міненерго та Нацкомісія регулювання енергетики відмовлялися підвищувати тарифи для його теплових станцій. Також журналісти писали, що бізнесмена намагалися схилити до продажу активів, які легко дісталися йому за часів Януковича. Але зрештою, відносини з владою вдалося налагодити.

Ахемтов і Зеленський. Можливий компроміс

Конфлікт Ріната Ахметова з Володимиром Зеленським, який виник через закон про олігархів та низку інших законодавчих ініціатив в останні кілька тижнів набирає обертів, перетворюючись на відкриту війну. У коментарях ЗМІ бізнесмен заявляє, що готовий відстоює свою честь у судах, а його телеканали є відкритим майданчиком як для опозиції, так і для представників влади, і якщо владу там почали критикувати більше, отже вона на те заслуговує.

За словами Володимира Фесенка, погоджуючись на відкриту війну, Рінат Ахметов повторює помилку Петра Порошенка, недооцінюючи Володимира Зеленського.

"Те, що сьогодні Зеленський передав привіт, говорячи про те, що йому відома інформація про спробу держперевороту, що готується, це попередження про те, що краще Ахметову не влазити в авантюри", — продовжує експерт. В кулуарах вже ходять чутки, що незабаром санкції можуть запровадити стосовно нардепа Вадима Новинського.

"Ще один сигнал Ахметову: Банкова готова підвищувати ставки, задіяти всі важелі", — розмірковує у розмові з Фокусом політолог Андрій Золотарьов.

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При цьому слід розуміти, що у відповідь Рінат Ахметов за ціною не постоїть. На його телеканалах дедалі частіше з'являються опоненти Володимира Зеленського — ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, п'ятий президент України Петро Порошенко. "Ахметов ніколи не робить ставку на когось одного, це не його підхід. Він завжди диверсифікує, розкладає по різних кошиках. Може допомогти і Разумкову, якщо побачити в ньому потенціал. І ніхто не приховує, що Ахметов переходить у відкрите протистояння. І робить ставку на альтернативних політиків", — зазначає у розмові з Фокусом політичний експерт Петро Олещук.

"Цього року на нас чекає непроста зима на тлі енергокризи, і отримати політичне протистояння з одним із найвпливовіших людей України, — не найкраща ідея для Банкової", — продовжує Андрій Золотарьов. Після пресконференції Володимира Зеленського зрозуміло лише одне: лінія поки що не проведена. І, можливо, вдасться дійти компромісу.