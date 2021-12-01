В поисках кандидатов в президенты. Ахметов летал в Вильнюс на день рождения Шустера — расследование

Среди гостей были известные политики и телеведущие, в том числе Арсен Аваков, Владимир Гройсман, Дмитрий Гордон и Евгений Комаровский.

Бизнесмен Ринат Ахметов мог использовать день рождения телеведущего Савика Шустера для поиска новых кандидатов на парламентские и президентские выборы в Украине. Об этом говорится в новом расследовании издания УП.

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Журналистам удалось выяснить, что самолет, принадлежащий Ринату Ахметову, 21 ноября вылетел из аэропорта "Борисполь" в столицу Франции, а на следующий день отправился в Вильнюс, где свой 69-й день рождения отмечал телеведущий Савик Шустер.

Помимо этого, 21 ноября из Киева в столицу Литвы отправились некоторые украинские политики, которых позже засняли в ресторане Вильнюса, где проходило торжество. Среди гостей на дне рождения Савика Шустера были:

экс-глава МВД Арсен Аваков;

бывший премьер-министр Владимир Гройсман;

доктор и телеведущий Евгений Комаровский;

журналист Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман.

[ + – ] День рождения Савика Шустера Фото: Facebook Арсена Авакова

По данным журналистов, на дне рождения также мог присутствовать Владимир Кличко, однако эту информацию не подтвердил ни сам Шустер, ни гости мероприятия.

23 ноября из Вильнюса в Киев прибыли борт бизнесмена Рината Ахметова и самолет с гостями Савика Шустера, среди которых уже засняли экс-замглавы генпрокурора Давида Сакварелидзе, экс-нардепа Николая Катеринчука и даже бывшего советника Владимира Путина Андрея Илларионова.

"Мы обратились за комментарием к Савику Шустеру, но на момент эфира он так и не ответил на вопросы. По информации источников, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах", — добавили авторы расследования и отметили, что бизнесмен отказался давать комментарий по поводу визита в Вильнюс.

[ + – ] Ахметов летал в Вильнюс на день рождения Савика Шустера

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что в Украине могут организовать переворот 1-2 декабря. В подготовку к захвату власти, по словам президента, пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Глава государства пригласил бизнесмена в Офис президента для беседы и представления аудиозаписи, которая свидетельствует о подготовке к госперевороту в Украине.

Сам Ринат Ахметов назвал заявление Владимира Зеленского о перевороте в Украине "сплошной ложью" и возмутился, что президент распространяет такую информацию. Бизнесмен также отметил, что выступает за единую Украину вместе с Крымом и Донбассом.

На фоне заявления Владимира Зеленского о перевороте, в подготовку которого втягивают Рината Ахметова, стоимость облигаций компаний бизнесмена резко рухнула.

30 ноября вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что украинцам предлагают ежедневно по 1000 гривен за участие в перевороте. Информацию о подкупке людей политик получил от правоохранителей и предупредил, что на 1-2 декабря ожидается подвоз людей из регионов Украины.