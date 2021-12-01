У пошуках кандидатів у президенти. Ахметов літав до Вільнюса на день народження Шустера — розслідування

Серед гостей були відомі політики та телеведучі, зокрема Арсен Аваков, Володимир Гройсман, Дмитро Гордон і Євген Комаровський.

Бізнесмен Рінат Ахметов міг використати день народження телеведучого Савіка Шустера для пошуку нових кандидатів на парламентські та президентські вибори в Україні. Про це йдеться в новому розслідуванні видання УП.

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Журналістам вдалося з'ясувати, що літак, який належить Рінату Ахметову, 21 листопада вилетів із аеропорту "Бориспіль" до столиці Франції, а наступного дня вирушив до Вільнюса, де свій 69-й день народження відзначав телеведучий Савік Шустер.

Крім цього, 21 листопада з Києва до столиці Литви вирушили деякі українські політики, яких пізніше зафільмували в ресторані Вільнюса, де проходила урочистість. Серед гостей на дні народження Савіка Шустера були:

ексглава МВС Арсен Аваков;

колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман;

лікар і телеведучий Євген Комаровський;

журналіст Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман.

[ + – ] День народження Савіка Шустера Фото: Facebook Арсена Авакова

За даними журналістів, на дні народження також міг бути присутнім Володимир Кличко, проте цю інформацію не підтвердив ні сам Шустер, ні гості заходу.

23 листопада з Вільнюса до Києва прибули борт бізнесмена Ріната Ахметова та літак із гостями Савіка Шустера, серед яких уже зняли ексзаступника голови генпрокурора Давида Сакварелідзе, екснардепа Миколу Катеринчука та навіть колишнього радника Володимира Путіна Андрія Іларіонова.

"Ми звернулися за коментарем до Савіка Шустера, але на момент ефіру він так і не відповів на запитання. За інформацією джерел, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських і президентських виборах", — додали автори розслідування та зазначили, що бізнесмен відмовився давати коментар щодо візиту до Вільнюса.

[ + – ] Ахметов літав до Вільнюса на день народження Савіка Шустера

Нагадаємо, під час прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що в Україні можуть організувати переворот 1-2 грудня. У підготовку до захоплення влади, за словами президента, намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Глава держави запросив бізнесмена до Офісу президента для бесіди та подання аудіозапису, який свідчить про підготовку до держперевороту в Україні.

Сам Рінат Ахметов назвав заяву Володимира Зеленського про переворот в Україні "суцільною брехнею" й обурився, що президент поширює таку інформацію. Бізнесмен також зазначив, що виступає за єдину Україну разом із Кримом і Донбасом.

На тлі заяви Володимира Зеленського про переворот, у підготовку якого втягують Ріната Ахметова, вартість облігацій компаній бізнесмена різко впала.

30 листопада віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що українцям пропонують щодня по 1000 гривень за участь у перевороті. Інформацію про підкуп людей політик отримав від правоохоронців і попередив, що на 1-2 грудня очікується підвезення людей із регіонів України.