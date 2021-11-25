Рука Бацман. Гордон показав, як зробили "лицарське" фото з Аваковим та Гройсманом (відео)

Фотографію колишніх чиновників з відомими представниками медіа, що стала мемом, зробила дружина Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман. А у Вільнюсі вони опинилися через день народження Савіка Шустера.

Журналіст Дмитро Гордон показав в Instagram, як вийшла фотографія шести "лицарів" біля Тракайського острівного замку у Литві.

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Окрім самого Гордона, на фото із середньовічною зброєю та щитом стояли колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (2014-2021), експрем'єр-міністр країни Володимир Гройсман (2016-2019), педіатр Євген Комаровський, телеведучий Савік Шустер та продюсер шоу Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павло Єлізаров.

Судячи з відео, їх фотографувала дружина Гордона – журналістка Олеся Бацман.

"А можна для домашнього архіву попросити історичне фото? Можна дивитися в кадр, посміхатися чи щось робити", – коментує Бацман процес.

"А ось як це було. Унікальні кадри", – підписав Гордон відео.

Журналіст пояснював, як з'явилося це фото.

"Савік родом із Вільнюса, і ось вони вирішили запросити гостей Савіка до Литви, до Вільнюса, на два дні, 21-го та 22-го листопада. 22-го день народження Савіка. І ми полетіли до Вільнюса. І там була чудова програма", — сказав журналіст.

За його словами, для чоловіків влаштували лицарський турнір. Усю зброю чоловіка взяли у лицарів та зробили фото.

"За цим фото насправді нічого не стоїть, крім того, що ми любимо Савіка. Приїхали відсвяткувати його день народження та сфотографувалися з предметами, взятими у лицарів напрокат. А хто вже там собі хворою головою надумав, то це справа не наша, а хворої голови. А може, й не однієї», – сказав Гордон.

Ця фотографія стала мемом. У соцмережах користувачі домальовували до неї інших політиків та декорації з фільмів та комп'ютерних ігор. Деякі натякали на можливі зв'язки чоловіків з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Гордон останнім часом виступає з критикою президента України Володимира Зеленського. Він казав, що нинішньому главі держави не треба балотуватися на другий термін навіть за максимального рейтингу.

А 23 листопада в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" Гордон сказав, що Зеленський для нього помер.