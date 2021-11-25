Рука Бацман. Гордон показал, как сделали "рыцарское" фото с Аваковым и Гройсманом (видео)

Ставшую мемом фотографию бывших чиновников с известными представителями медиа сделала жена Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман. А в Вильнюсе они оказались из-за дня рождения Савика Шустера.

Журналист Дмитрий Гордон показал в Instagram, как получилась фотография шести "рыцарей" возле Тракайского островного замка в Литве.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кроме самого Гордона, на фото со средневековым оружием и щитом стояли бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (2014-2021), экс-премьер-министр страны Владимир Гройсман (2016-2019), педиатр Евгений Комаровский, телеведущий Савик Шустер и продюсер шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павел Елизаров.

Судя по видео, их фотографировала жена Гордона – журналистка Алеся Бацман.

"А можно для домашнего архива попросить историческое фото? Можно смотреть в кадр, улыбаться или что-то делать", – комментирует Бацман процесс.

"А вот как это было. Уникальные кадры", – подписал Гордон видео.

Журналист объяснял, как появилось это фото.

"Савик родом из Вильнюса, и вот они решили пригласить гостей Савика в Литву, в Вильнюс, на два дня, 21-е и 22-е ноября. 22-го день рождения Савика. И мы полетели в Вильнюс. И там была прекрасная программа", – сказал журналист.

По его словам, для мужчин устроили рыцарский турнир. Все оружие мужчины взяли у рыцарей и сделали фото.

"За этим фото на самом деле ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика. Приехали отпраздновать его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат. А кто уж там себе больной головой надумал, то это дело не наше, а больной головы. А может, и не одной", – заключил Гордон.

Эта фотография стала мемом. В соцсетях пользователи дорисовывали к нему других политиков и декорации из фильмов и компьютерных игр. Некоторые намекали на возможные связи мужчин с с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Гордон в последнее время выступает с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Он говорил, что нынешнему главе государства не надо баллотироваться на второй срок даже при максимальном рейтинге.

А 23 ноября в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" Гордон сказал, что Зеленский для него умер.