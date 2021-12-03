"Говорив приголомшливий тост": Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера у Вільнюсі

За словами лікаря, Ахметов заявив, що Шустер коштує йому "дуже дорого", оскільки не погоджує з ним свою діяльність на телеканалі.

Український бізнесмен Рінат Ахметов був на 69-му дні народження телеведучого Савіка Шустера у Литві. Про це сказав в інтерв'ю журналістам "Нового Видання" лікар та телеведучий Євген Комаровський.

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За словами лікаря, Ахметов приїхав на святкування й одразу ж поїхав.

"Звичайно, був, ну був. Він прийшов на день народження і зник після цього. І все. (Спілкувались) про Савіка Шустера. Він говорив дуже приголомшливий тост за здоров'я людини, яка обходиться йому дуже дорого. Тому що Шустер не погоджує з ним нічого і робить, що хоче. А потім на нього (Ахметова) наїжджає влада і він втрачає гроші", — розповів Комаровський.

Чутки про розмову з Ахметовим щодо нового політичного об’єднання Комаровський назвав нісенітницею.

"Це все висмоктано з пальця. Поїхали до Вільнюса, щоб вибрати президента. А нах..на їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітися в Конча-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурниця взагалі?" — спитав він.

Висловлювання Комаровського стало відповіддю на розслідування "Української правди", у якому стверджується, що на дні народження Шустера Ахметов міг говорити про кандидатів на парламентські та президентські вибори.

Нагадаємо, що серед гостей на дні народження Шустера, окрім Комаровського та Ахметова, були колишній глава МВС Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон та його дружина Олеся Бацман.

Бацман під час святкування дня народження Шустера зробила фотографію колишніх чиновників, що стала мемом, з відомими представниками медіа біля Тракайського острівного замку.

[ + – ] Аваков, Комаровський, Єлізаров, Гройсман та Гордон у Литві відзначили день народження Шустера

Фокус докладно писав про конфлікт Офісу президента України з Ахметовим і розбирався, чи в ньому пройдено "точку неповернення".