Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017"

В Киеве в Международном выставочном центре закончилась международная выставка "Зброя та безпека 2017". Украинские и иностранные компании привезли на выставку современные образцы вооружений и экипировки для военного и гражданского рынка. Кроме того, прошёл ряд интересных премьер – украинские компании показали новые образцы бронетехники и высокоточного оружия.

Укроборонпром представил свою главную новинку - БТР-4МВ1. Это модернизированная версия прототипа БТР-4МВ, сделанного ещё в 2014 году. От обычного БТР-4, применяющегося в зоне АТО, его отличает отсутствие окон и дверей в передней части корпуса, что значительно повышает бронезащиту. Вооружение стандартное: боевой модуль "Штурм" с пушкой ЗТМ-2, дополнительно оснащённый новым оптико-электронным прицелом с тепловизором производства "Изюмского приборостроительного завода". Новое оснащение позволяет видеть цели в ночное время на расстоянии 5 километров.Также эту модификацию отличает использование разнесенной брони – дополнительных модульных бронеплит, устанавливающихся снаружи, которые могут быть легко заменены в случае повреждения. Все эти нововведения делают БТР-4МВ1 самой защищённой бронемашиной подобного класса в Украине.

БМПТ "Страж" - совместная разработка Житомирского и Киевского бронетанковых заводов. Машина представляет собой боевой модуль "Дуплет" с двумя автоматическими пушками калибра 30 мм, автоматическим гранатомётом и ПТРК "Барьер", установленный на стандартное шасси танка Т-64, являющегося основой танкового парка украинской армии. Из электроники машина оснащена тепловизором, компьютерной системой управления огнём и лазерным дальномером."Страж" является аналогом российской боевой машины поддержки танков. По замыслу конструкторов, машина предназначена для защиты танков от пехоты и других угроз, использующих противотанковые средства.

Управляемый снаряд "Карасук" – новый высокоточный боеприпас от научно-производственного комплекса "Прогресс", входящего в состав концерна "Укроборонпром". Снаряд предназначен для точечного поражения целей на дальности до 12 километров. Для попадания снаряда в цель используется полуактивное лазерное наведение, причем для указания цели можно применять как наземные лазерные целеуказатели, так и установленные на беспилотник. Такая система позволит поражать цели гораздо быстрее и точнее, что снизит жертвы среди военных. Снаряд выполнен в калибре 122-мм, и им можно стрелять из самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и гаубиц Д-30, стоящих на вооружении украинской армии.

Автомат WAC-47 – оружейный комплекс производства "Укроборонпрома" совместно с американской компании Aeroscraft. Штурмовая винтовка выполнена на базе американской М4 и создаётся в рамках перехода армии Украины на стандарты НАТО. Модульная конструкция винтовки позволит использовать патроны как советских, так и натовских калибров, что позволяет переходить на нужный калибр в зависимости от выполняемых задач. Основной версией будет WAC-47 калибра 7,62 мм, использующегося в ВСУ, но, например, при совместных учениях со странами НАТО рационально переводить оружие именно на их вид боеприпасов калибра 5,56 мм. Также в оружейном комплексе WAC-47 можно применять стволы разной длины –короткий для штурма зданий, длинный - для снайперских задач.

Частное НПО "Практика" представило новый прототип БТР"Отаман". Эта машина является проектом глубокой модернизации БТР-60 и БТР-70. От старого броневика остаётся только ходовая часть, на неё устанавливается новый бронекорпус, противоминная защита, новый боевой модуль, электроника и двигатель. Отличие нового прототипа от предыдущего – гидрообъёмная трансмиссия и измененная форма корпуса, установлен модуль "Штурм" от Киевского бронетанкового завода, заявленный уровень защиты – STANAG 4. На основании этой машины возможны разные исполнения – бронетранспортер, самоходная артиллерийская установка или командно-штабная машина. В ближайшее время компания планирует провести ходовые испытания образца.