В Украину пришло "бабье лето"

Украина уже сегодня и тем более завтра, 17 октября, попадает в зону действия мощного антициклона. Он охватывает большую часть Европы и создает условия для сухой солнечной погоды.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Пока что - западный и северо-западный ветер, однако постепенно будет меняться на юго-западный. А это значит, что и теплые воздушные потоки также будут приходить с такими ветрами. Плюс будет помогать солнце. Поэтому завтра в западных областях Украины и на юге, что естественно, уже ожидается +18+23 градуса", - написала Диденко.

По ее словам, самыми холодными будут восток и север: во вторник днем +10+15 градусов.

В центральной части - на Винниччине, в Кропивницком, Черкассах - +17+20 градусов, в Полтаве и Днипре - +10+14 градусов.

На севере, в частности на Харьковщине, она обещает облачную погоду.

В Киеве во вторник ожидается, по словам Диденко, в пределах +14 градусов, а в среду, четверг и пятницу +20 градусов.