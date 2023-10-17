Возможно даже +24: похолодание отменяется, но не по всей Украине (видео, карта)

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время самым теплым будет последний день месяца — 31 октября.

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Украинцев еще ждет немного бабьего лета. Оно придет в некоторые регионы на следующей неделе, которая должна быть самой теплой в октябре, по прогнозам синоптиков meteo.ua.

Правда, в ближайшие дни в Украине будет преобладать резкое похолодание и ожидаются дожди, сообщает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Однако популярная метеоролог Наталка Диденко предоставила в собственном Facebook обнадеживающий прогноз, хотя до 22 октября осадков не предвидится — прогонит антициклон Verena, который придет на смену атмосферному фронту.

"На следующей неделе, хоть и не надолго, но потеплеет", — констатировала Диденко.

Смена атмосферного фронта антициклоном Verena Фото: Facebook

Наиболее теплым в течение следующих 30 дней будет юг Украины. На бабье лето погода повернет во многих регионах Украины и самым теплым днем, по прогнозам синоптиков, должен стать последний день месяца — 31 октября. В течение ближайших 15 дней температура воздуха повысится до:

+ 24 — в Ужгороде;

+ 22 — Крыму;

+ 20 — Черновцах и Херсоне;

+ 19 — Запорожье, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире;

+ 18 — Тернополе, Хмельницком, Кропивницком, Днепре;

+ 17 — Ровно, Полтаве, Луганске и Донецке;

+ 16 — в Черкассах, Чернигове, Луцке.

А вот в Сумах температура на следующей неделе не пересечет отметку в +13 градусов.

В столице самая холодная погода ожидается в воскресенье, 22 октября — всего до +2 градусов максимум. В понедельник, 23-го числа, температура повыситься незначительно — до +5. Во вторник и среду, 24 и 25 октября, будет +7, но после этого дневная температура снова установится на уровне +10-13 градусов, достигнув +17 градусов в последний день месяца.

Прогноз погоды в столице: meteo.ua Фото: Meteoprog

В целом ведущие мировые центры погоды и многочисленные прогностические модели, по словам кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, свидетельствуют, что нынешний октябрь на огромных территориях Европы скорее всего окажется теплым, даже по сравнению с новыми климатическими нормами.

"В целом в течение месяца будет преобладать антициклональный характер циркуляции. Это повлечет дефицит осадков, который уже наблюдается по итогам сентября во многих регионах. Более активные атмосферные фронты и серии циклонов возможны в северной и северо-западной частях Европы, да и то преимущественно в течение первой декады месяца", — подтверждает метеоролог.

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Как писал Фокус, первый снег в Карпатах уже зафиксирован синоптиками. На остальной территории его можно ожидать, как всегда, после 20 октября.

Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас идут достаточно успешно.