Можливо навіть +24: похолодання скасовується, але не по всій Україні (відео, карта)

За прогнозами синоптиків, найближчим часом найтеплішим буде останній день місяця — 31 жовтня.

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На українців ще чекає трохи бабиного літа, яке прийде до деяких регіонів на наступному тижні, що має бути найтеплішим у жовтні, за прогнозами синоптиків meteo.ua.

Щоправда, найближчими днями в Україні переважатиме різке похолодання та очікуються дощі, повідомляє синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Проте популярна метеоролог Наталка Діденко надала у власному Facebook обнадійливий прогноз, хоча до 22 жовтня опадів не передбачається — прожене антициклон Verena, що прийде на зміну атмосферному фронту.

"На наступному тижні, хоч і не надовго, але потепліє", — констатувала Діденко.

Зміна атмосферного фронту антициклону Verena Фото: Facebook

Найбільш теплим протягом наступних 30 днів буде південь України. На бабине літо погода поверне у багатьох регіонах України і найтеплішим днем, за прогнозами синоптиків, має стати останній день місяця — 31 жовтня. Протягом найближчих 15 днів температура повітря підвищиться до:

+ 24 — в Ужгороді;

+ 22 — Криму;

+ 20 — Чернівцях та Херсоні;

+ 19 — Запоріжжі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі;

+ 18 — Тернополі, Хмельницькому, Кропивницькому, Дніпрі;

+ 17 — Рівному, Полтаві, Луганську і Донецьку;

+ 16 — у Черкасах, Чернігові, Луцьку.

А от у Сумах температура на наступному тижні не перетне позначку у +13 градусів.

У столиці найхолодніша погода очікується у неділю, 22 жовтня – всього до +2 градусів максимум. У понеділок, 23-го числа, температура підвищитися незначно — до +5. У вівторок і середу, 24 та 25 жовтня, буде +7, але після цього денна температура знову встановиться на рівні +10-13 градусів, досягнувши +17 градусів в останній день місяця.

Прогноз погоди у столиці: meteo.ua Фото: Meteoprog

Загалом провідні світові центри погоди та чисельні прогностичні моделі, за словами кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кибальчича, засвідчують, що цьогорічний жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.

"Загалом протягом місяця переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах. Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, та й то переважно протягом першої декади місяця", — підтверджує метеоролог.

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