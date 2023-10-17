Можливо навіть +24: похолодання скасовується, але не по всій Україні (відео, карта)
За прогнозами синоптиків, найближчим часом найтеплішим буде останній день місяця — 31 жовтня.
На українців ще чекає трохи бабиного літа, яке прийде до деяких регіонів на наступному тижні, що має бути найтеплішим у жовтні, за прогнозами синоптиків meteo.ua.
Щоправда, найближчими днями в Україні переважатиме різке похолодання та очікуються дощі, повідомляє синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Проте популярна метеоролог Наталка Діденко надала у власному Facebook обнадійливий прогноз, хоча до 22 жовтня опадів не передбачається — прожене антициклон Verena, що прийде на зміну атмосферному фронту.
"На наступному тижні, хоч і не надовго, але потепліє", — констатувала Діденко.
Найбільш теплим протягом наступних 30 днів буде південь України. На бабине літо погода поверне у багатьох регіонах України і найтеплішим днем, за прогнозами синоптиків, має стати останній день місяця — 31 жовтня. Протягом найближчих 15 днів температура повітря підвищиться до:
- + 24 — в Ужгороді;
- + 22 — Криму;
- + 20 — Чернівцях та Херсоні;
- + 19 — Запоріжжі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі;
- + 18 — Тернополі, Хмельницькому, Кропивницькому, Дніпрі;
- + 17 — Рівному, Полтаві, Луганську і Донецьку;
- + 16 — у Черкасах, Чернігові, Луцьку.
А от у Сумах температура на наступному тижні не перетне позначку у +13 градусів.
У столиці найхолодніша погода очікується у неділю, 22 жовтня – всього до +2 градусів максимум. У понеділок, 23-го числа, температура підвищитися незначно — до +5. У вівторок і середу, 24 та 25 жовтня, буде +7, але після цього денна температура знову встановиться на рівні +10-13 градусів, досягнувши +17 градусів в останній день місяця.
Загалом провідні світові центри погоди та чисельні прогностичні моделі, за словами кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кибальчича, засвідчують, що цьогорічний жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.
"Загалом протягом місяця переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах. Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, та й то переважно протягом першої декади місяця", — підтверджує метеоролог.Важливо
Як писав Фокус, перший сніг в Карпатах уже зафіксовано синоптиками. На решті території його можна очікувати, як завжди, після 20 жовтня.
Нагадаємо, військовий оглядач і редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін повідомив, що погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які нині йдуть досить успішно.