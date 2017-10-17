АТО: погибли двое наших бойцов

16 октября в районе проведения антитеррористической операции обстановка продолжила обостряться. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов были ранены.

На донецком направлении была сконцентрирована основная огневая активность противника. Вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов наши позиции у шахты Бутовка. Украинские воины жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО. Около 18:00 в результате обстрела противника в районе Каменки один наш боец погиб. Недалеко от Невельского, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин.

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На приморском направлении пророссийские наемники трижды из гранатометов и пулеметов и один раз из минометов калибра 82 миллиметра били по нашим опорным пунктам на подступах к Водяному. Около 18:00 применили 120-миллиметровый миномет у Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один наш военный. Почти в полночь враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотроицкого.

На луганском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. А противотанковые гранатометы и пулеметы – неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.