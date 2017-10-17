На Киевщине задержали пьяную судью за рулем

Полиция задержала судью Белоцерковского горрайонного суда Киевской области за вождение в нетрезвом виде и без прав. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Во вторник утром на улице Привокзальной в Белой Церкви сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль с явными механическими повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия.
"Управляла транспортным средством судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Во время проверки документов полицейские обратили внимание, что женщина находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что срок временного разрешения на право управления транспортным средством истек", - сказано в нем.
Также отмечается, что полицейские предложили водителю пройти медицинское обследование на определение состояния алкогольного опьянения, однако женщина отказалась.
Относительно правонарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) Кодекса об административных правонарушениях.