У представителей батальона "Донбасс", которые принимают участие в акции протеста под Верховной Радой, случился кратковременный конфликт с правоохранителями из-за того, что протестующие хотели пронести через кордон силовиков к палаточному городку личные вещи.

Инцидент произошел возле отеля "Киев", что напротив Мариинского парка, когда правоохранители попытались помешать проносить вещи, в основном спальники и карематы, через забор-сетку, установленную накануне акции протеста 17 октября, передает "Громадське".

В ответ на это представители "Донбасса" начали перебрасывать вещи через кордон полицейских. И таким образом часть вещей была доставлена в палаточный городок.

Сейчас часть полка особого назначения, которая стояла в кордоне у забора-сетки, вернулась к своему месту дислокации. Ситуация стабилизировалась, обошлось без столкновений.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 17 октября в центре Киева стартовала акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.