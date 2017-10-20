США поставят 40 медицинских "Хаммеров" для ВСУ

Автомобили прибудут уже в этом месяце

Посол Украины в США Валерий Чалый договорился о поставке 40 "Хаммеров" для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре сего года 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством AM General - компании-производителя военных автомобилей "Хаммер". Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников.