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Новости компаний В Киеве состоится масштабный бизнес-форум Level Up Ukraine 2017

<span class="label">Новости компаний</span> В Киеве состоится масштабный бизнес-форум Level Up Ukraine 2017

Level Up Ukraine 2017 – новая площадка для общения между государством, бизнесменами и инвесторами

15 ноября 2017 года в КВЦ «Парковый» при поддержке Международной компании ICF Legal Service и Ассоциации налогоплательщиков Украины состоится масштабный бизнес-форум Level Up Ukraine 2017, который объединит ключевых игроков рынка украинского и международного бизнеса, инвесторов, регуляторов и экспертов

20.10.17 131
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Второй год подряд мы привлекаем внимание бизнеса к изменениям в международном и украинском налогообложении, происходящим в этой сфере переменам и подготовке к ним. В 2017 мы стремимся сконцентрироваться на налоговых и инвестиционных решениях для бизнеса и создать площадку для открытого диалога между бизнесом, инвесторами и государством. Аллея стартапов станет уникальной площадкой для нетворкинга и достижения договоренностей.

Докладчиками Форума станут Артуро Брис, профессор IMD business school, Нина Южанина, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, Григол Катамадзе, глава Ассоциации налогоплательщиков Украины, Валерий ОМЕЛЬЧЕНКО, владелец HUB 4.0, вице-президент АНПУ, глава Комитета IT-технологий АНПУ, Гиви Топчишвили, основатель и президент 9.8 Group, Майкл Егерь, Генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков, многие другие.

Среди основных тем для обсуждения: какие перемены ждут бизнес в украинском и международном налоговом поле; есть ли у бизнеса шанс быть эффективным в условиях турбулентности; куда движется капитал – частный и инвестиционный; как меняются правила, влияющие на его движение, и как бизнесу реагировать на эти перемены; поиск активов для инвестирования и стартапы в поисках инвестора; рынок будущего: каким он будет и к чему готовится уже сейчас и др.  

«Самое важное вы получите практические советы «без воды»: как вывести бизнес на новый уровень, как защитить активы, привлечь инвестора и выйти на рынки Европы, США, Китая и Арабских стран, используя нынешнюю уникальную историческую возможность. Вы посмотрите на вещи под другим углом, оцените ситуацию изнутри, увидев всю картину. Не забывайте, что любая дискуссия без конкретных решений остается только неэффективным набором слов», – отметила Управляющий партнер ICF Legal Service, вице-президент АНПУ Наталья Ульянова

Участникам Форума будет доступно мобильное приложение, которое обеспечит возможность следить за событиями, комментариями и участвовать в обсуждении. 

«Для нас, со-организаторов форума, главная цель заключается в выстраивании прозрачных, доверительных взаимоотношений, поиске надежных партнеров и возведении крепких мостов международного сотрудничества. Именно поэтому, вы не услышите пустых слов и ненужных советов. Прямой разговор и откровенные ответы на волнующие вопросы. Мировой опыт государственных свершений, налаживание бизнес-связей и поддержка инвестиционно-привлекательных проектов – малая толика того, что вы получите, посетив форум Ukraine Level Up 2017», – отметил глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе. 

Участвуйте всей командой – предусмотрены корпоративные скидки. Стоимость участия – от  4500 грн. Детальнее на сайте: http://levelupukraine.org 

Организаторы: Юридическая компания ICF Legal Service и Ассоциация налогоплательщиков Украины. 

Среди медиа-партнеров – 5 канал, RTI, ТАВР Медиа, радио ЭРА, радио ВЕСТИ, Business Ukraine, UJBL, Ukrainian law firms, журнал БИЗНЕС, «Грушевского, 5», Деловая столица, ФОКУС, журнал «Країна», «Податки», «Довідник економіста», Ukrainian People, Business Woman, газета ВЕСТИ, «Газета по-українськи», Информационное агентство УНН, Обозреватель, Интерфакс-Украина, UBR, ЛигаБизнесИнформ, Апостроф, РБК-Украина, Главком, Гордон, Знай, Политека и др. Мероприятие проходит при поддержке Бизнес-школы МИМ-Киев, Европейской Бизнес Ассоциации в Украине, Британско-украинской торговой палаты и Американской торговой палаты в Украине. 

По вопросам аккредитации СМИ свяжитесь, пожалуйста, с Лидией Марковой, тел. +38 066 165 77 87, markova@mprgroup.com.ua  

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел. 0 800 211 685, либо посетите: http://levelupukraine.org

 

 

 

 

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