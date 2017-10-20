Одному из организаторов убийства Вороненкова обещали контроль над криминальной Харьковщиной

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, один из организаторов убийства экс-депутата госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова должен был получить за это контроль над обращением наркотиков и оружия в Харьковской области. Об этом сообщил прокурор Киева Роман Говда, передает Укринформ.

"По оперативной информации, приближенный к Тюрину Юрий Василенко за организацию этого преступления должен был получить контроль над Харьковской областью. А это означает контроль оружия, нелегального обращения наркотиков и прочее", - сказал он.

Говда добавил, что большинство криминальных группировок в РФ подконтрольно спецслужбам, которые в обмен на разные преференции поручают уголовным авторитетам исполнение разных задач.

"На каждого из уголовных авторитетов есть компромат, который в выгодное спецслужбам время используется. Таким образом ФСБ может осуществлять контроль над преступными группировками как на территории Российской Федерации, так и в целом на постсоветском пространстве, и ведет подрывную деятельность, в том числе и на территории нашей страны", – отметил прокурор Киева.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года застрелили возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. Он в декабре 2016 года вместе с женой переехал в Украину, получив украинское гражданство.

Вороненков дал показания по делу о государственной измене относительно беглого бывшего президента Виктора Януковича.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 11 октября заявил о завершении расследования убийства Вороненкова. Заказчиком преступления назван бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин, который, по данным следствия, является "вором в законе".