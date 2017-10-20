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Главная » Страна » Одному из организаторов убийства Вороненкова обещали контроль над криминальной Харьковщиной

Одному из организаторов убийства Вороненкова обещали контроль над криминальной Харьковщиной

Одному из организаторов убийства Вороненкова обещали контроль над криминальной Харьковщиной
Денис Вороненков / Фото из открытых источников

Большинство преступных группировок в РФ подконтрольно спецслужбам

20.10.17 346
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По информации Главного управления разведки Министерства обороны, один из организаторов убийства экс-депутата госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова должен был получить за это контроль над обращением наркотиков и оружия в Харьковской области. Об этом сообщил прокурор Киева Роман Говда, передает Укринформ.

"По оперативной информации, приближенный к Тюрину Юрий Василенко за организацию этого преступления должен был получить контроль над Харьковской областью. А это означает контроль оружия, нелегального обращения наркотиков и прочее", - сказал он.

Говда добавил, что большинство криминальных группировок в РФ подконтрольно спецслужбам, которые в обмен на разные преференции поручают уголовным авторитетам исполнение разных задач.

"На каждого из уголовных авторитетов есть компромат, который в выгодное спецслужбам время используется. Таким образом ФСБ может осуществлять контроль над преступными группировками как на территории Российской Федерации, так и в целом на постсоветском пространстве, и ведет подрывную деятельность, в том числе и на территории нашей страны", – отметил прокурор Киева.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года застрелили возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. Он в декабре 2016 года вместе с женой переехал в Украину, получив украинское гражданство.

Вороненков дал показания по делу о государственной измене относительно беглого бывшего президента Виктора Януковича.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 11 октября заявил о завершении расследования убийства Вороненкова. Заказчиком преступления назван бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин, который, по данным следствия, является "вором в законе".

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