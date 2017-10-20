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Суд арестовал на два месяца подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Харькове

Суд арестовал на два месяца подозреваемую в совершении смертельного ДТП в Харькове
Елена Зайцева / Фото: facebook.com/nikolay.krivolapoff

Елена Зайцева пробудет в СИЗО до 16 декабря

20.10.17 109
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Киевский районный суд города Харькова арестовал подозреваемую в совершении смертельного ДТП Елену Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. Такое решение озвучила судья Светлана Муратова, передает Украинская правда.

"Выбирается мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 включительно", - сказала она.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь еще раз заявила, что подозрение прокуроров не является обоснованным. Она настаивала на том, что пока нет прямых доказательств вины ее подзащитной.

Напомним, сегодня в Харькове доставили в суд 20-летнюю виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу.

Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на несколько источников, Елена является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун", а также председателя правления и генерального директора ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет". Также она приходится сводной сестрой экс-заместителю прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрию Зайцеву, который сейчас находится в розыске. Сама девушка учится в Харьковском национальном университете имени Каразина.

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