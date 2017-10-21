Экзотические африканки обнесли заброшенные сады, а теперь подобрались к зерновому терминалу в порту

В Черноморске, на Одесчине, заметили стаю непрошенных заморских гостей – зеленых обезьянок.

Приматов первыми заметили дачники, на чьи участки время от времени наведываются зверушки, говорится в сюжете ТСН.

Подозревают, что обезьян везли соседней дорогой на автомобиле, но животным каким-то образом удалось убежать.

На свободе обезьянки сначала обнесли заброшенные сады, а потом в поисках пропитания мигрировали к зерновому терминалу в порт.

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Одну из них заметили и сняли на видео работницы местного кафе.

После этого след африканских гостей простыл.

Одну из беглянок нашли в местном этнопарке. Заморскую гостью принес сюда местный житель - животное заскочило в его гараж в поисках теплого места. Там ее и поймали.

Сахар и хурма самые любимые ее блюда, однако даже за сладости она на руки не идет.