В Черноморске, на Одесчине, заметили стаю непрошенных заморских гостей – зеленых обезьянок.
Приматов первыми заметили дачники, на чьи участки время от времени наведываются зверушки, говорится в сюжете ТСН.
Подозревают, что обезьян везли соседней дорогой на автомобиле, но животным каким-то образом удалось убежать.
На свободе обезьянки сначала обнесли заброшенные сады, а потом в поисках пропитания мигрировали к зерновому терминалу в порт.
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Одну из них заметили и сняли на видео работницы местного кафе.
После этого след африканских гостей простыл.
Одну из беглянок нашли в местном этнопарке. Заморскую гостью принес сюда местный житель - животное заскочило в его гараж в поисках теплого места. Там ее и поймали.
Сахар и хурма самые любимые ее блюда, однако даже за сладости она на руки не идет.