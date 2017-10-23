Муженко надеется на получение американского летального оружия

Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что у Киева есть перспектива получить от США летальное оружие, все перечни по ожидаемым образцам были переданы и согласованы.

"Перспектива предоставления Украине летального оружия есть, все перечни по нему согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения в Белом доме", - заявил он в интервью Укринформу.

Также Муженко сообщил, что в ходе своей поездки в США, где он сейчас находится, намерен обсудить с военным руководством этой страны вопрос расширения формата сотрудничества.

"Сейчас стоит вопрос относительно возможного расширения сотрудничества в вопросах именно стратегического реформирования. Речь идет о введении изменений в таких структурах, как генеральный штаб, виды вооруженных сил, а также в самом министерстве обороны Украины - с целью улучшения коммуникаций и приобретения соответствующих возможностей не только на оперативном, но и на стратегическом уровне", - сказал Муженко.

По его словам, украинская делегация отправилась в США по приглашению Пентагона для участия в заседании начальников Генштабов - главнокомандующих вооруженных сил разных стран, которое будет посвящено борьбе с терроризмом. "Кроме того, нашей программой предусмотрено ознакомление с центрами Национальной гвардии штата Калифорния, а также проведение ряда двухсторонних встреч, начиная с Совета национальной безопасности США, завершая военным руководством Пентагона", - сообщил начальник украинского Генштаба.

Напомним, Муженко просит американцев помочь в охране военных складов.