Медведчук включился в передел собственности в РФ и на Донбассе, — расследование (видео)

По данным журналистов, среди активов Виктора Медведчука — московский завод НПО "Гелиймаш", поставщик российского Минобороны и Роскосмоса. В 2020 году его совладелицей стала жена бывшего украинского политика.

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В сентябре 2023 года ролики, снятые во время захвата российской нефтяной компании "Дулисима" (г. Иркутск) стали вирусными в тг-каналах. Вооруженные люди десантировались с вертолетов, открыли стрельбу и уложили всех лицом в землю. За разборкой, по некоторым данным, стоял бывший украинский политик Виктор Медведчук. Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Настоящее время".

По словам журналистов, упомянутая компания входит в бизнес-империю российского предпринимателя Алексея Хотина, который прежде попадал в список Forbes, а его деятельность находилась под протекторатом экс-главы МВД РФ Бориса Грызлова и главы ФСБ Николая Патрушева.

Финансовые сложности у Хотина начались в конце 2010, по неподтвержденной информации, все из-за того, что к его активам присматривался российский государственный деятель и топ-менеджер Игорь Сечин.

Хотину удалось удержать свои бизнес-активы, но осенью 2022 года в РФ после обмена переехал Виктор Медведчук. С нефтяным бизнесом Медведчука связывают некоего юриста Александра Барымова.

Лица, связанные с Медведчуком

Медведчук владел НПЗ под Ростовом, а в Сибири у его жены есть свое месторождение.

В Сибири у жены Медведчука есть месторождение В Сибири у жены Медведчука есть месторождение

Поблизости нефтяную добычу вел и упомянутый Хотин, который, по словам журналистов, поначалу пытался сопротивляться захватчикам, но в скором времени на него нашли управу и отправили за решетку.

Алексей Хотин

"Тем временем нефть Хотина уже течет через компанию-прокладку, связанную с людьми Медведчука. Речь о миллиардах рублей", — говорится в публикации.

Другие интересы кума Путина в РФ

Медведчук, как и подобает людям из окружения Путина, отдает предпочтение дворцам.

"У него есть элитный коттедж в Киеве, еще один элитный коттедж в Киеве, два дворца под Киевом — один у реки с вертолетной площадкой, другой — с шубохранилищем, а также деревянное поместье в Закарпатье", — перечислили журналисты арестованные активы бывшего политика.

Вилла Медведчука в Крыму

У Медведчука есть и интересы в Москве, среди прочего — завод НПО "Гелиймаш", поставщик российского Минобороны и Роскосмоса. Общая площадь завода составляет около 10 га, стоимость — миллиарды рублей. В 2020 году совладельцами завода стали жена Медведчука и Александр Барымов.

В группе компаний "Регион" работал брат кума Путина — Сергей Медведчук.

"Регион" строит на границе с Китаем канатную дорогу, отели и логистический комплекс. В Ростовской области банк группы кредитует НПЗ Медведчука, в оккупированном Крыму — девелоперский проект.

Граница с Китаем

Активы Медведчука на Донбассе

Структура компаний, связанных с Медведчуком

После начала полномасштабного вторжения Медведчук решил еще надежнее закрепиться на оккупированных территориях, считают журналисты.

Сюжет "Настоящего времени" о том, что Виктор Медведчук включился в передел собственности в РФ

В 2023 году его представитель Александр Барымов, судя по всему, стал совладельцем железорудного комбината "Запорожский". Руда завода идет на заводы ЮГМК.

Напомним, что опубликованы подробности обмена командиров "Азова" на Медведчука. Глава ГУР Кирилл Буданов лично проверял самолет.

Также сообщалось, что Кум Путина Медведчук обзавелся в РФ новой яхтой за $9,6 млн.